Philip Morris International lance IQOS sur le marché tunisien, le système de tabac chauffé leader dans le monde

Philip Morris Tunisie a officiellement annoncé le lancement en Tunisie d’IQOS, le système de tabac chauffé leader au niveau mondial* et qui sera distribué par son partenaire historique en Tunisie, la Régie Nationale des Tabacs et Allumettes (RNTA).

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse digitale durant laquelle, le management de la filiale locale a dévoilé son produit sans co

mbustion et à risque réduit ainsi que sa vision d’un avenir sans fumée.

«Les 2 millions de fumeurs adultes tunisiens auront désormais accès à un produit alternatif à la cigarette avec risques réduits, tout comme des millions de fumeurs dans 70 marchés (données arrêtées aux 30 septembre 2021). IQOS utilise une technologie qui permet de chauffer le tabac au lieu de le brûler. En tant qu’alternative à la cigarette, IQOS génère jusqu’à 95% moins de substances chimiques nocives par rapport aux cigarettes**» a déclaré M. Marc Rbeiz, Directeur Général de Philip Morris Tunisie.

« Notre but est de s’assurer que les fumeurs adultes tunisiens aient accès à l’information relative à ces produits alternatifs à risque réduit, de comprendre la différence fondamentale entre ce produit qui chauffe le tabac et la cigarette qui le brule, et de savoir comment l’utiliser. Ainsi, ils pourront passer complètement à IQOS et arrêter de fumer. Les appareils IQOS sont commercialisés dans des points de vente spécifiques, permettant d’offrir un essai guidé approprié aux fumeurs adultes ainsi que d’offrir l’ensemble des services après-vente nécessaires aux appareils électroniques. Le but est d’accompagner les fumeurs vers l’adoption complète d’IQOS et ainsi, arrêter de fumer. À présent, les sticks de tabac HEETS, conçus spécialement pour IQOS, sont disponibles dans certains bureaux de tabac sur le Grand Tunis tout en projetant une disponibilité progressive au niveau national » a expliqué M. Rbeiz.

À propos de la technologie IQOS

Philip Morris International (PMI) a mené des recherches approfondies, y compris des études en laboratoire et cliniques. Les résultats à ce jour indiquent que passer complètement à IQOS présente moins de risques que de continuer à fumer. Cette nouvelle technologie développée par PMI sur des bases scientifiques s'intègre dans la vision de Philip Morris International visant à créer un avenir sans fumée de manière générale pour les 1 milliard de fumeurs adultes dans le monde, et de manière spécifique pour les 2 millions de fumeurs adultes tunisiens. «Il ne faut pas commencer à fumer. Pour ceux qui fument, le meilleur choix est d’arrêter. Pour ceux qui n’arrêtent pas, il est préférable de changer vers des produits à risque réduit, qui bien qu’ils ne soient pas sans risque, demeurent un bien meilleur choix que de continuer de fumer», a déclaré Marc Rbeiz.

La vision d’un avenir sans fumée de PMI

Philip Morris International (PMI) est à la tête d'une transformation de l'industrie du tabac visant à créer un avenir sans fumée et, à terme, à remplacer les cigarettes par des produits sans fumée, dans l'intérêt des adultes qui, autrement, continueraient à fumer, de la société, de l'entreprise, des actionnaires et des parties prenantes.

PMI est une société internationale de tabac de premier plan engagée dans la fabrication et la vente de cigarettes, ainsi que de produits sans fumée, d'appareils électroniques et d'accessoires associés, et d'autres produits contenant de la nicotine sur des marchés en dehors des États-Unis. En outre, des versions de l'appareil IQOS Platform 1 et des consommables de PMI ont reçu des autorisations de commercialisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis dans le cadre de la procédure de demande de produits du tabac avant commercialisation (PMTA).

La FDA a également autorisé la commercialisation d'une version d'IQOS et de ses consommables en tant que produit du tabac à risque modifié (MRTP), estimant qu'une ordonnance de modification de l'exposition pour ces produits est appropriée pour promouvoir la santé publique.

PMI construit un avenir sur une nouvelle catégorie de produits sans fumée qui, même s'ils ne sont pas sans risque, constituent un bien meilleur choix que de continuer à fumer. Grâce à des capacités multidisciplinaires dans le développement de produits, à des installations de pointe et à des preuves scientifiques, PMI vise à garantir que ses produits sans fumée répondent aux préférences des consommateurs adultes et aux exigences réglementaires rigoureuses. Le portefeuille de produits sans fumée de PMI comprend des produits à chaleur non brûlante, des produits à vapeur contenant de la nicotine et des produits à base de nicotine par voie orale. Au 30 septembre 2021, les produits sans fumée de PMI sont disponibles à la vente sur 70 marchés dans des villes clés ou à l'échelle nationale, et PMI estime qu'environ 14,9 millions d'adultes dans le monde sont déjà passés à IQOS et ont arrêté de fumer. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.pmi.com et www.pmiscience.com.

Sources :

*Estimation globale de PMI des ventes d’unités de tabac chauffé à décembre 2019 (Hors Chine et Etats-Unis d’Amérique)

** « 95% moins » représente la moyenne de réduction sur les niveaux de différents produits chimiques nocifs (à l’exception de la nicotine) en comparaison à la fumée d’une cigarette de référence. Cela n’équivaut pas nécessairement à 95% de réduction du risque. Ces produits ne sont pas sans risque.