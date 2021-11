Le comité de défense de Samir Taïeb condamne les campagnes de diffamation

Le comité de défense de l’ancien ministre Samir Taïeb a rendu public un communiqué, ce mercredi 17 novembre 2021, pour condamner les campagnes de diffamation visant Samir Taïeb, que ce soit avant ou après son arrestation, et qui seraient menées par des pages Facebook suspectes.





Le comité de défense s’est préservé le droit de poursuivre en justice toute personne qui propage des rumeurs et de fausses informations ou publie des appels à la violence physique ou morale contre Samir Taïeb et sa famille.





Par ailleurs, le comité de défense a dénoncé les lenteurs enregistrées dans l'avancement des investigations à propos du vol de la maison de Samir Taïeb, appelant le ministre de l'Intérieur à intervenir immédiatement pour révéler les circonstances de l'effraction.





Le comité de défense a également renouvelé son attachement à l'indépendance de la justice et à la nécessité de la tenir à l'écart de toute pression politique quelle qu'en soit la source, afin d'assurer un procès équitable.





L’ancien ministre de l’Agriculture, Samir Taïeb, a été arrêté puis placé en détention dans le cadre d’une affaire de corruption. Sept autres responsables du ministère de l’Agriculture font face aux mêmes accusations.

Selon la membre du comité de défense de l'ancien ministre Saïda Garrach, l’affaire dans laquelle M. Taïeb est accusé remonte à 2014 et concerne un accord conclu entre le ministère de l’Agriculture et un prestataire de services pour le déploiement d’une solution informatique de gestion des ressources hydriques notant que le projet a été financé entièrement par la Banque africaine de développement.





Or, plusieurs problématiques ont fait que ce projet n’a jamais été concrétisé et on reproche à l’ancien ministre la décision prise dans le cadre de ce dossier, toujours selon son avocate.





S.H