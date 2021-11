Rafik Abdessalem émet des doutes quant à la foi de Kaïs Saïed

Le dirigeant nahdhaoui et ancien ministre des Affaires étrangères, Rafik Abdessalem, a émis des doutes quant à la foi du président de la République, Kaïs Saïed.

Dans un statut publié sur sa page Facebook, mardi 16 novembre 2021, il s’est interrogé sur la disparition du locataire de Carthage des mosquées et l’absence des caméras qui l’accompagnaient pour « transmettre en son et en image son taux de piété ».

« Il paraît que la mission a été accomplie le 25 juillet, que les préoccupations de ce monde et de la politique n’ont pas laissé de place pour la religion et la vénération et que les calculs de Ridha Lénine ont pris le dessus sur la justice de notre maître Omar Al Farouk (l'un des compagnons de Mahomet surnommé Al-Fâroûq pour ses qualités d'arbitrage et de médiation) », a-t-il écrit sur un ton sarcastique.

« Que Dieu renforce la foi de monsieur le président car (…) le sort du peuple tout entier est entre ses mains (…) », a-t-il ajouté.

N.J.