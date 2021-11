Kaïs Saïed : Je n’ai empêché personne de se réunir !

Le chef de l’Etat Kaïs Saïed a réagi dans une vidéo publiée aujourd’hui lundi 8 novembre 2021 à l’issue de sa rencontre avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, à la réunion que le collectif des « Citoyens contre le coup d’Etat » a essayé de tenir ce matin et présidée par Jaouher Ben M’barek.

« Ils ont prétendu que j’ai empêché la tenue de leur réunion. Je ne m’en étais rendu compte qu’il y a quelques instants. Pourquoi aurais-je empêché leur réunion et quel poids ont-ils pour que je le fasse ? »

Et d’ajouter : « Ils rencontrent des personnes qui auraient dû être placées en état d’arrestation à cause des crimes commis contre le peuple tunisien. Je ne les laisserai pas sans rendre des comptes dans le cadre d’une justice indépendante ».





Réagissant aux accusations formulées ce matin par le collectif, il rétorque : « Il n’y a aucun coup d’Etat et je n’ai empêché personne de se réunir. Les deux premiers chapitres de la constitution n’ont pas été suspendus », a-t-il dit. Il ajoute : « qu’ils regardent leurs positions avant le 25-Juillet. Lorsqu’ils ont su qu’ils n’auront pas de place dans le gouvernement, ils se sont élevés contre ce qu’ils qualifient à tort de coup d’Etat. Nous travaillons sous couvert de la constitution, comment pouvez-vous appeler ça coup d’Etat ? »

Le chef de l’Etat les a, par ailleurs, accusés de « comploter dans l’ombre, chaque jour, et de changer de couleur et de discours en fonction de leurs intérêts ». « Nous ne les laisserons pas jouer avec l’Etat sous couvert de la loi et du respect des libertés ».

S.T