Kaïs Saïed charge le ministre de l’Intérieur d’intervenir à Sfax

La catastrophe environnementale qui sévit depuis des semaines à Sfax a été au cœur de la réunion qui s’est tenue ce lundi 8 novembre 2021, à Carthage, entre le président de la République, Kaïs Saïed, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine.

Un communiqué de la présidence de la République précise que la rencontre a été dédiée à l’examen de solutions pour éradiquer ce type de crises « sciemment fomentées pour enflammer le peuple ».

Le chef de l’Etat, indique la même source, a chargé le ministre de l’Intérieur d’intervenir dans l’immédiat pour mettre fin à ce qui se passe à Sfax.

Tout en continuant de clamer qu’il existe une machination derrière la catastrophe sanitaire à Sfax, Kaïs Saïed a déclaré que « ceux qui ont été éjectés par l’histoire cherchent les poubelles et les détritus mais ils seront jetés dans la poubelle de l’histoire ».

« Nous aurions dû trouver des solutions et non de laisser Sfax dans cette situation. Sfax est une ville sinistrée à cause des luttes qui existent. Aujourd’hui, il y a ceux qui complotent pour que les ordures ne soient pas levées dans la ville de Tunis ».

On rappellera que les poubelles et les déchets, s’amoncellent depuis des semaines à Sfax sans être ramassés car la ville de Agareb lieu où se trouve la principale décharge de la région refuse désormais de les accueillir. Depuis des jours les habitants de Sfax manifestent pour appeler à ce qu’une solution définitive et surtout non polluante soit trouvée et qu’ils puissent enfin respirer.

