L’UIB élue « Best Bank » en Tunisie, lors de l’édition 2021 des African Banking Awards

L’Union Internationale de Banques (UIB) s’est vue décerner le prix de « Meilleure banque en Tunisie » par EMEA Finance Magazine*. Ce prix met en exergue la qualité de l’offre de produits et de services bancaires de l’UIB, la solidité de son bilan, ses performances, sa résilience ainsi que l’expertise de ses équipes. Le prix Best Bank se fonde sur moult facteurs structurels tels que l’innovation de produits, la croissance dans des domaines de services importants, la rentabilité et la stratégie d’entreprise. Ce trophée confirme, en outre, la pertinence de la stratégie et de la feuille de route tracées et exécutées avec rigueur et détermination.

Monsieur Raoul Labbé de la Genardière, Directeur général de l’UIB a souligné : « Nous sommes honorés et fiers d’être élus Best Bank 2021. Ce prix vient confirmer la fiabilité du modèle de la Banque ainsi que son excellence opérationnelle. Je profite de cette occasion aussi, pour remercier l’ensemble des collaborateurs de l’UIB pour la qualité et la constance des efforts afin de toujours hisser haut le drapeau de l’UIB. »

De son côté, Monsieur Kamel Néji, Président du Conseil d’administration, a déclaré à l’occasion de cette haute distinction : « Nos collaborateurs sont honorés par cette distinction qui les aide à regarder l’avenir avec sérénité et optimisme. Au vu du contexte actuel, notre responsabilité est de poursuivre les réformes nécessaires de manière à consolider nos fondamentaux, à cimenter nos performances et à améliorer notre rang au sein du secteur bancaire tunisien. Nous allons capitaliser sur nos succès pour explorer de nouvelles voies de croissance et de développement tout en étant plus en phase avec les aspirations de tous nos clients qui nous font confiance. Pour atteindre nos objectifs, nous avons, également, besoin de maintenir notre humilité et de nous soustraire à toute forme de suffisance ».

*Le magazine EMEA Finance est un périodique basé à Londres, qui traite du secteur financier en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, régions parmi les plus dynamiques et émergentes du monde.

Communiqué