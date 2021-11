Hechmi Louzir appelle à prendre la troisième dose du vaccin anti-Covid





Invité de la Matinale de Shems FM, lundi 8 novembre 2021, le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis et président de la Commission de vaccination, Hechmi Louzir, a appelé les citoyens tunisiens à prendre la troisième dose du vaccin anti-Covid, en prévision d’une nouvelle vague de l’épidémie.

Avec l’arrivée de la saison hivernale et pour consolider la réponse immunitaire, le ministère de la Santé a lancé, en octobre, la campagne de vaccination de la troisième dose du vaccin anti-Covid. Elle vise en premier temps les personnes de plus de 75 ans et celles souffrant de maladies auto-immunes et de maladies chroniques.

Le directeur de l’Institut Pasteur a expliqué, dans ce même contexte, que les personnes ayant fait un schéma vaccinal complet – il y a de cela un an ou plus – pourraient, en effet, contracter le virus de par la baisse du taux des anticorps dirigés contre le SARS-Cov-2.

Pour ce qui est de la vaccination des enfants de 12 à 14 ans, il a indiqué que cela restait facultatif car les cas d’hospitalisation ou graves restaient rares dans cette catégorie. Il a signalé que les parents pourraient, cependant, faire vacciner leurs enfants sur recommandation du médecin traitant.

Interpellé sur la présence de nouveaux variants du Covid-19 en Tunisie, Hechmi Louzir a assuré qu’aucun variant préoccupant ou d’intérêt n’avait été détecté. Il a ajouté, dans ce sens, que les échantillons positifs étaient tous soumis au séquençage génomique dans le cadre d’un étroit suivi de la situation épidémiologique.

Revenant sur le scandale qui éclaté aux États-Unis après la découverte d’un laboratoire, situé en Tunisie et financé par Anthony Fauci, dans lequel seraient pratiquées des expériences scientifiques particulièrement cruelles sur des chiens Beagle, le directeur de l’Institut Pasteur a invité les journalistes tunisiens à se renseigner davantage auprès des autorités de tutelle notant que l’expérimentation animale était une pratique courante.

Il a avancé, toutefois, que ces pratiques concernaient uniquement de petits animaux dans les laboratoires de l’Institut Pasteur – notamment, des souris et des cobayes – soulignant que les expérimentations se déroulent dans de bonnes conditions et bien encadrées.

N.J.