Les ressources financières collectées seront mises sous la tutelle directe de la présidence de la République

Comme tous les jeudis depuis la nomination du nouveau gouvernement, le président de la République Kaïs Saïed a chapeauté, jeudi 4 novembre 2021 au palais de Carthage, le Conseil des ministres.

A cette occasion, le chef de l’Etat a exprimé sa confiance dans la capacité de la Tunisie à surmonter la crise actuelle et à retrouver les équilibres financiers souhaités grâce au travail acharné et à l'implication de tous les citoyens, hommes et femmes, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Il a fait appel aux Tunisiens pour pour renflouer les caisses vides de l’Etat. « Il y a une crise, cela est certain. Mais nous viendrons à bout de cette crise grâce à une mobilisation collective de la population. J’appelle, d’ailleurs, les Tunisiens à l’intérieur et à l’étranger à contribuer pour trouver les équilibres financiers requis », a-t-il avancé.

Il a aussi souligné que les ressources financières collectées seront mises sous la tutelle directe de la présidence de la République et de la présidence du gouvernement, afin que chaque millime soit correctement dépensé.

Kaïs Saïed a, en outre, affirmé que les structures de l’Etat continuent de travailler, avec un rythme soutenu, en soulignant la coordination complète et la volonté commune d’œuvrer ensemble entre la présidence de la République, la présidence du gouvernement et toutes les autres institutions.

Et d’affirmer que les mesures exceptionnelles seront raccourcies dans le temps outre le fait d’examiner lors du prochain conseil un texte relatif au dialogue qui sera organisé de manière innovante avec les citoyens et citoyennes du pays, résidant en Tunisie ou à l’étranger.

Le Chef de l'Etat a affirmé que la Tunisie est entrée dans une nouvelle ère de son histoire, différente de celles précédentes et nécessitant de concevoir de nouvelles idées et de nouveaux outils d'action pour gérer les affaires publiques en dehors des cadres et concepts traditionnels.

Il a aussi réitéré son souci de garantir les droits et libertés stipulés dans la Constitution, notant que des mesures exceptionnelles avaient été prises pour sauver l'Etat et le peuple. Et de soutenir que la démocratie doit être réelle et non pas une liberté de façade, qui abrite en son sein la discorde et l'hypocrisie.

Notons que plusieurs projets de décrets ont été examinés lors de cette réunion, notamment :

Le projet de décret relatif à la Loi de finances complémentaire pour l'année 2021

Le projet de décret présidentiel portant le rattachement des structures du ministère des Affaires locales au ministère de l'Intérieur

Le projet de décret présidentiel décrétant l’Etat de catastrophe naturelle pour permettre l'intervention de la Caisse d'indemnisation des dommages agricoles

Le projet de décret présidentiel portant sur la spécification des zones de grandes cultures touchées par la sécheresse pour la saison agricole 2020-2021

I.N