Samir El Wafi : J'ai été convoqué à El Gorjani pour avoir compati avec Ahmed Smaoui

L’animateur Samir El Wafi a affirmé, ce jeudi 4 novembre 2021, qu’il avait reçu une invitation de la part de la brigade d’El Gorjani pour livrer son témoignage à propos d'un post Facebook où il avait fait part de sa compassion à la douleur de l’ancien gouverneur Ahmed Smaoui pour la mort clinique de sa fille.





« Une information judiciaire a été ouverte à ce sujet à la demande du ministère de l’Intérieur, sans qu’il n’y ait de plaignant ou de crime. D’autres hommes de médias et des bloggeurs ont été convoqués pour le même sujet. Je me suis présenté, aujourd’hui. J’étais traité avec respect et je ne suis accusé de rien. Cela dit, il s’agit d’une enquête sous le titre d’une suspicion de semer le trouble dans l’opinion publique », indique Samir El Wafi.





Et d’ajouter « Je me contente de cette information et je m’abstiens de tout commentaire, mais je m’interroge seulement: Ce genre de pratiques sert-il la période actuelle où on essaye de se disculper des suspicions des menaces pesant sur la liberté d’expression? L'objectif est-il sécuritaire, légal ou juste dissuasif? ».





S.H