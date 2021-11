Tunisie : 7 à 12 degrés au-dessus des moyennes saisonnières

Les températures ont dépassé, mercredi 3 novembre 2021, les moyennes saisonnières normales de 7 et 12 degrés Celsius, a annoncé le jour même l'Institut national de la météorologie (INM) dans un communiqué.

Les températures, le midi même, se sont situées entre 25 et 30 degrés Celsius dans les zones côtières du nord et entre 29 et 34 degrés Celsius dans le reste du pays.

En outre, un nouveau record de température a été enregistré à Monastir mercredi, où elle a atteint 32 degrés, dépassant ainsi le précédent record de 31,7 degrés Celsius enregistré le 4 novembre 1998.

Dans le reste des gouvernorats, les chiffres enregistrés étaient proches des moyennes records enregistrés au cours du mois de novembre (de 27 à 33 degrés Celsius dans le Nord et les hauteurs, et entre 31 et 37 degrés Celsius dans le reste du pays).

I.N