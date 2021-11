Parution de "J'assume", les mémoires de Béchir Ben Yahmed

"J'assume", les mémoires du fondateur de Jeune Afrique, Béchir Ben Yahmed (BBY), est sorti à titre posthume en librairie, mercredi 3 novembre 2021. Une date qui coïncide six mois jour pour jour après sa disparition le 3 mai 2021 à Paris.

Le livre de 528 pages est publié par les éditions du Rocher. Il est vendu au prix de 100 dinars.

« Ces mémoires écrits sans fausse diplomatie se révèlent un témoignage rare qui échappe au « récit dominant ». BBY fait revivre le soleil des indépendances, les espoirs et les désillusions de l'Afrique moderne, l'évolution complexe de la Tunisie, les guerres d'Orient, les convulsions du monde. Surgissent les portraits de Bourguiba, Lumumba, Che Guevara, Hô Chi Minh, Boumédiène, Senghor, Houphouët-Boigny, Foccart, Mitterrand, Bongo Ondimba, Hassan II, Alassane Ouattara, et tant d'autres.

On y retrouve aussi ses propres combats, dignes d'un roman, l'autoportrait d'un professionnel exigeant qui aura influencé plusieurs générations de lecteurs. Et une réflexion émouvante sur l'identité, la spiritualité et la fin du chemin », lit-on dans le résumé.

Ce même résumé présente l’homme :

« Né en 1928 à Djerba, Béchir Ben Yahmed aurait dû être épicier, comme son père.

Il a été un acteur majeur de l'indépendance tunisienne, le confident et le bras droit de Habib Bourguiba, son jeune ministre de l'Information (à 28 ans). Il aurait pu ne faire que de la politique, et viser haut.

Non, il sera éditeur de presse et journaliste.

Béchir Ben Yahmed, « BBY » pour reprendre les initiales devenues célèbres, c'est avant tout l'homme d'une intuition improbable et révolutionnaire, le fondateur et le patron de Jeune Afrique : un « hebdo » pour tout un continent à peine sorti des nuits coloniales. BBY, c'est plus de soixante ans d'écriture et de luttes. Avec Jeune Afrique, puis, à partir de 2003, La Revue. Il sera un Africain convaincu, un militant de l'émancipation des « Sud », un observateur lucide de la vie internationale. Et l'auteur, chaque semaine, de cet édito, le fameux « Ce que je crois », où il ne craint pas de prévoir, souvent avec justesse, d'être tranchant, à contre-courant. D'assumer ».