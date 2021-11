Mustapha Ben Ahmed suspend son sit-in suite à la visite de Noureddine Taboubi

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi a rendu visite, ce mercredi 3 novembre 2021, au député Mustapha Ben Ahmed, à l’hôpital Habib Thameur, l’appelant à suspendre son sit-in tout en lui faisant part de son soutien absolu.





Noureddine Taboubi a insisté, lors de cette visite, sur le droit de tout citoyen à la santé et à la sécurité et couverture sociales.





Suite à cette visite, le député Mustapha Ben Ahmed a décidé de quitter l’hôpital, remerciant le secrétaire général de la centrale syndicale pour son intérêt, ainsi que tout le personnel médical pour l’assistance et la compréhension.





Privé de sa prise en charge, Mustapha Ben Ahmed avait décidé d’entamer un sit-in à l'hôpital Habib Thameur. Il a été sommé de payer en entier ses frais de soins à l’hôpital Habib Thameur alors qu’il bénéficie d’une couverture sociale, et ce, à cause du gel des activités du Parlement, bien qu’il soit retraité de la RNTA.





Pour rappel, l’article 38 de la Constitution précise que tout être humain a droit à la santé. « L’État garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen et assure les moyens nécessaires à la sécurité et à la qualité des services de santé. L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien ou ne disposant pas de ressources suffisantes. Il garantit le droit à une couverture sociale conformément à ce qui est prévu par la loi », poursuit le même article.









S.H