Abdellatif Mekki préconise de revenir sur le coup d’Etat en rectifiant la situation d’avant le 25 juillet

L’ancien ministre de la Santé et ancien dirigeant d’Ennahdha, Abdellatif Mekki, a publié, dans un post publié, lundi 25 octobre 2021, sur les réseaux sociaux, ses recommandations pour sortir le pays de la crise politique.

« Il faut revenir sur le coup d’Etat et ses effet, n’a-t-on pas dit que les mesures sont exceptionnelles et donc non permanentes ? » a commencé par écrire Abdellatif Mekki.

« Il n’y a pas d’autres solutions que rectifier la situation d’avant le 25 juillet en changeant le règlement intérieur de l’ARP et sa présidence et en mettant en place un accord politique pour sa bonne direction. Il faut donner la priorité à la situation financière et sociale à travers un programme de sauvetage mené par un vrai gouvernement. Enfin mettre en place un dialogue profond et honnête pour développer nos lois politiques et notre constitution » a-t-il ajouté.

L’ancien ministre a enfin estimé que prolonger la situation actuelle c’est mener le pays vers l’inconnu et l’exposer à tous les dangers.

M.B.Z