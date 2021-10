Le ministère fixe les prix et les marges de bénéfice pour les œufs et le poisson

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a rendu public un communiqué, ce dimanche 24 octobre 2021, pour donner les détails des marges de bénéfice fixées pour la vente en gros et en détails pour les œufs et le poisson.

Ainsi, le ministère indique que :

Pour les œufs :

Le prix de vente maximal au grand public ne doit pas dépasser 980 millimes pour les quatre œufs dans tous les cas

Marge de bénéfice de la vente en gros : 5 millimes/ œuf

Marge de bénéfice de la vente en détail : 10 millimes/ œuf

Pour le poisson :

La marge de bénéfice brut pour la vente en détail est :

30% si le prix d’achat est inférieur à 5D /Kg

25% si le prix d’achat est supérieur à 5D /Kg

Le ministère appelle toutes les parties intervenantes à maintenir l’approvisionnement du marché via les canaux de distribution réglementaires et à appliquer les prix et marges spécifiés, tout en respectant les conditions légales de facturation

Il note que tout contrevenant s'expose aux peines maximales prévues par les lois en vigueur.

S.H