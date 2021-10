Pluies torrentielles : Des dégâts et des routes coupées dans plusieurs régions du pays

Des pluies diluviennes se sont abattues sur plusieurs régions de la Tunisie dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 octobre 2021. Les alertes météo ont été publiées durant toute la semaine, pourtant beaucoup de dégâts ont été enregistrés dans le Grand Tunis, Bizerte, Nabeul, Béja, Jendouba…

Les eaux se sont infiltrées dans les maisons dans plusieurs quartiers populaires de la capitale, notamment à la Cité Ettadhamen. Des images qu’on enregistre pratiquement chaque année.

Des voitures ont été emportées par les pluies, une partie d’une école s’est effondrée à Bizerte, et les routes ont été coupées dans plusieurs quartiers et régions.

Jusqu’à présent, deux décès ont été, également, notifiés au gouvernorat de Kasserine. Les unités sécuritaires et de la protection civile avaient découvert une voiture abandonnée, pour retrouver, quelques heures plus tard et en intensifiant les recherches, les corps des deux passagers qui ont été emportés par la pluie.

S.H