Anthony Fauci au cœur d'un scandale impliquant un laboratoire en Tunisie

Un scandale a éclaté aux Etats-Unis après la découverte d’un laboratoire, situé en Tunisie et financé par Anthony Fauci, dans lequel seraient pratiquées des expériences scientifiques particulièrement cruelles sur des chiens Beagle.

Anthony Fauci, immunologue américain et président de l’institut des allergies et maladies infectieuses (NIAID), est accusé d’avoir financé des expériences où des chiots étaient enfermés dans des cages avec des phlébotomes affamés qui les mangeraient vivants, et ce, dans le but de tester l’efficacité d’un médicament expérimental. Anthony Fauci est aussi conseiller en chef pour la santé publique dans le gouvernement de Joe Biden. Un poste qu’il a occupé auprès de huit présidents américains successifs, de Ronald Reagan à Joe Biden.

Le NIAID, aurait dépensé 1,68 million de dollars d’argent des contribuables pour ces expériences, selon des documents obtenus par l’ONG de défense des chiens, White Coat Waste. Selon l a même source, 44 chiots Beagle auraient fait les frais de cette expérimentation dans un laboratoire tunisien. Certains de ces chiens auraient eu leurs cordes vocales retirées, prétendument pour ne pas aboyer pendant que les scientifiques travaillent.

R.B.H