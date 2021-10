Condamnation de la cyberviolence dirigée contre les femmes défenseures des droits de l’Homme

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance de des séniors, a condamné, lundi 18 octobre 2021, dans un communiqué, la cyberviolence dirigée contre les femmes défenseures des droits humains.

Le ministère a réagi, par rapport au discours violent sur les réseaux sociaux portant atteinte à l’honneur et la dignité des femmes défenseures des droits de l’Homme, en exprimant son refus et sa condamnation à certaines pratiques sur le web. Et de marteler que « la dignité de la femme tunisienne est au-dessus de toute considération » et que « la différence d’opinion ne peut être une excuse pour violer le droit de l'élite féminine à la liberté d'expression et à la différence ».

« C'est une élite que nous chérissons tous comme nous sommes fiers de chaque femme dans ce pays, peu importe à quel point les tendances intellectuelles sont différentes », lit-on dans ce document.

Le ministère appelle, dans ce cadre, à la nécessité de moraliser la culture de la différence pour le bien de la Tunisie et de donner une place essentielle à la compréhension de la différence, de ses conditions et de son discours. Et de souligner qu’il veillera à la bonne application des dispositions de la Loi N°58-2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, avec l’ensemble de ses structures et des institutions concernées.

I.N