Ziad El Hechmi promet, promet… puis fait faux bond !

Le député islamiste radical d’Al Karama, Ziad El Hechmi devait diffuser une vidéo hier soir pour parler de la situation politique du pays. Il devait notamment évoquer tous les problèmes et toutes les pressions rencontrées par son parti et ses députés au Parlement.

Dans une vidéo de teasing diffusée l’après-midi, Ziad El Hechmi a évoqué ainsi, à mots à peine voilés, comment les députés d’Ennahdha traitaient ceux d’Al Karama d’impulsifs et qu’ils devaient se calmer face à tel ou autre problème et les laisser établir les stratégies. « La tactique, disent-ils. Ils nous ont tué par leurs tactiques, ils nous empêchaient de réagir, de rebondir, de proposer, juste par tactique. Les faits ont démontré que nous avions raison et qu’ils avaient tort ces tacticiens », a annoncé Ziad El Hechmi promettant de tout déballer dans la vidéo du soir.

Cette vidéo de l’après-midi, d’après ses dires, était destinée à donner rendez-vous aux fans sincères et, aussi, à anticiper tous les problèmes techniques qui pourraient avoir lieu. Il a ainsi testé le son, l’image afin de parer à toute éventualité.

Le soir vint et… pas de vidéo ! Les fans ont beau se connecter sur la page du député, il n’y avait rien ! A 22 heures, le député poste une phrase sur sa page pour dire : « cela fait une heure que j’essaie de diffuser la vidéo, mais je n’ai pas réussi. Que Dieu me facilite la tâche ». Et, par miracle, Dieu ne lui a pas facilité la tâche. Et, grâce à Dieu, Ziad El Hechmi n’a pas dévoilé les secrets (de Polichinelle) des relations entre Ennahdha et Al Karama. Il n’a donné aucun nom de député nahdhaoui tacticien qui faisait pression sur son collègue d’Al Karama pour faire ceci ou ne pas faire cela.

Ce n’est pas une première, ce n’est pas une dernière, les députés d’Al Karama sont les meilleurs pour faire des promesses et ne pas les tenir, pour revenir sur leur parole, pour faire des annonces autour de rien.

R.B.H