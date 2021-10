Hichem Snoussi : La Haica a émis un avis de fermeture contre tous les établissements pirates

Le membre de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (Haica), Hichem Snoussi est revenu, jeudi 7 octobre 2021, sur l’affaire de la chaine pirate Zitouna TV dont les locaux ont été pris d’assaut par les forces de police la veille.

Au micro de Sameh Meftah dans l’émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM, M. Snoussi a souligné que la décision de fermeture concerne toutes les chaines et radios pirates à savoir Zitouna TV, Nessma TV, Hannibal TV et la radio du Saint Coran. Et de spécifier que la Haica avait exigé la nécessité d’arrêter la transmission, lorsque ces établissements ont été informés de la décision, en notant que tous sont sur le même pied d’égalité : ils ont écopé de la même amende de 50.000 dinars et la décision de saisie de matériel les a visé tous.

En réponse à une interrogation de l’animatrice, Hichem Snoussi a martelé : « On n’était pas dans un Etat de droit et démocratique et on était gouvernés par de vrais gangs de mafieux, qui régissaient le pays ! »

Et d’affirmer que la décision de fermeture ne peut être empêchée que si les contrevenants décident d’eux mêmes d’arrêter la transmission et que là, la porte sera grande ouverte pour entamer des négociations avec eux.

Le membre de la Haica a, en outre spécifié, que Nessma TV a essayé d’entamer le dialogue, à travers son représentant légal et l’un de ses fondateurs Tarek Ben Ammar : ils ont contacté l’instance de régulation pour trouver une solution.

Pour lui, le premier pas pour ces établissements est de reconnaitre la tutelle de la Haica, d’appliquer la loi et de rouvrir le dossier pour entamer des négociations afin de trouver des solutions notamment notamment au regard de l'aspect social de ces entreprises. Ceci dit, il a noté que le démarrage des négociations est conditionné par l’arrêt de diffusion.

I.N