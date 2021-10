Kaïs Saïed veut bénéficier de l’expertise d’Al-Sissi en matière de stabilité, de sécurité et de développement

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu par téléphone, ce mercredi 6 octobre 2021, avec son homologue égyptien, Abdelfattah Al-Sissi qui lui a présenté ses condoléances après le décès de trois soldats tunisiens dans le crash d’un hélicoptère militaire hier à Gabès.

Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, Abdelfattah Al-Sissi a exprimé le soutien de l'Égypte aux mesures et efforts du président Kaïs Saïed « visant à construire un avenir meilleur pour le peuple tunisien et à assurer la stabilité dans le pays », et la pleine disponibilité de l'Égypte à mobiliser toutes ses capacités afin de fournir l'assistance nécessaire dans ce cadre à la partie tunisienne.

« Le président tunisien a remercié Abdelfattah Al-Sissi pour son geste, soulignant la fierté de la Tunisie des liens étroits qui la lient à l'Égypte… et la volonté de son pays de bénéficier de l'expertise et de l'expérience égyptiennes à la lumière des réalisations acquises au cours des dernières années au niveau interne dans les domaines de la sécurité, de la stabilité et du développement » précise le communiqué égyptien.

On notera que le communiqué publié par la présidence de la République tunisienne omet de parler de la volonté de la Tunisie de bénéficier de l’expérience égyptienne en matière de « sécurité et de stabilité » et évoque uniquement des félicitations adressées à Abdelfattah Al-Sissi à l’occasion du 48e anniversaire de la guerre de Kippour et des moyens de diversifier les relations bilatérales…

M.B.Z