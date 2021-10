Kaïs Saïed félicite Abdelfattah Al-Sissi à l’occasion du 48e anniversaire de la guerre du Kippour

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, s’est entretenu par téléphone, mercredi 6 octobre 2021, avec son homologue égyptien, Abdelfattah Al-Sissi, a annoncé Carthage dans un communiqué.

Kaïs Saïed a félicité Abdelfattah Al-Sissi à l’occasion du 48e anniversaire de la guerre de Kippour et la victoire des forces armées égyptiennes contre les troupes israéliennes en 1973.

Les deux dirigeants ont, également, évoqué, les relations bilatérales entre la Tunisie et l’Egypte et les moyens de diversifier et consolider la coopération entre les deux pays.

Kaïs Saïed a réitéré, par ailleurs, ses remerciements à l’appui de l’Egypte à la Tunisie dans sa lutte contre l’épidémie Covid-19.

N.J.