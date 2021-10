Jaouhar Ben M’barek : On a voulu m'intimider !

Le politicien et enseignant de droit constitutionnel, Jaouhar Ben M’barek, a donné, dans la soirée de mercredi 6 octobre 2021, sa version des faits sur la descente policière effectuée à son domicile dans l’après-midi.

Intervenant sur la chaîne Attassia, dans l'émission Rendez-vous 9, il a confirmé qu’il avait été contacté par les agents de l’unité de protection des personnalités et qu’il leur avait précisé qu’étant souffrant, il ne comptait pas quitter son domicile.

Il a ajouté que, plus tard dans la journée, trois personnes en tenue civile et dont l’identité lui était méconnue avaient débarqué chez lui et avaient tenté d’entrer par effraction en usant de violence, laissant entendre qu’elles avaient déjà eu l’autorisation du procureur de la République pour s’assurer de son état.

"Rien ne justifice cette tentative d'effraction violente de la part de trois hommes qui ne m'ont pas expliqué qu'ils étaient des agents de police. On a voulu m'intimider car rien ne justifie toute cette violence", a déclaré Jaouhar Ben M’barek qui évoque "un climat tendu marqué par des privations de libertés des opposants politiques".

Jaouhar Ben M’barek a signalé, par ailleurs, qu’il avait déposé une plainte et que le procureur de la République près le Tribunal de première instance de l’Ariana avait ordonné l’ouverture d’une instruction. L’enquête sera menée par la brigade anti-criminalité de la Garde nationale, selon le politicien.

Plus tôt dans la journée de mercredi, l’avocate et sœur de Jaouhar Ben Mbarek, Dalila Ben Mbarek Msaddek, a déclaré que des policiers avaient essayé de pénétrer par la force dans le domicile de son frère et qu’une plainte serait déposée à leur encontre notant qu’elle disposait de toutes les preuves concernant l'incident.

N.J.