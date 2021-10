Khalil Baraoumi : Ennahdha prête ses militants à d'autres partis politiques

L'ancien membre du bureau exécutif du mouvement Ennahdha chargé de la communication, Khalil Baraoumi, a demandé aux dirigeants du parti refusant tout changement et renouveau de partir.

Dans une publication Facebook du 6 octobre 2021, Khalil Baraoumi, a considéré que ces derniers s'attachent à l’immunité garantie par les positions au sein du parti au détriment de ce qui restait à sauver de l’expérience démocratique Tunisienne.

« Je vous conseille de partir et de sauver votre honneur, car vous êtes responsables d'un échec politique majeur et d’une mauvaise gestion de cette étape difficile vous ayant conduit à chercher à prêter vos fidèles militants à d'autres partis politiques », a-t-il écrit.

Ces dirigeants, selon la même source, continuent à mener des batailles organisationnelles, étroites et pourries tel que le reflétaient les délibérations du conseil de la Choura tenu le 5 octobre 2021. Cette réunion avait pour but d’élire les membres du nouveau bureau exécutif du parti.

« Celui qui n'est pas capable de guider ses militants politiquement et sur le terrain, quel qu’en soit la raison, doit partir. La Tunisie et la démocratie sont plus importantes que vous et vos postes au sein du parti et du parlements », a-t-il conclu.

S.G