Chawki Tabib est bel et bien interdit de se déplacer !

L’ancien bâtonnier des avocats, Abderrazek Kilani et l’avocat Abderraouf Ayadi ont rendu public un communiqué, hier mardi 5 octobre 2021, assurant que, contrairement aux justifications du Tribunal administratif, l’ancien président de l’Inlucc Chawki Tabib est bel et bien interdit de se déplacer et d’exercer son métier d’avocat.

Les deux avocats ont tenté d’accompagner Chawki Tabib à son lieu de travail au palais de justice, sauf que les agents de sécurité présents devant son domicile lui ont interdit de quitter son domicile après avoir consulté les autorités concernées durant une heure. Les faits ont été constatés par un huissier de justice présent sur les lieux.

Or, le recours contre l’assignation à résidence de Chawki Tabib a été rejeté par le Tribunal administratif sous prétexte qu’il n’est pas interdit de se déplacer, ni d’exercer ses activités professionnelles, ce qui n’est pratiquement pas le cas.

Les signataires ont dénoncé les violations des droits fondamentaux visant Chawki Tabib, appelant les structures du métier à assumer leur responsabilité pour assurer sa défense et dénoncer ses pratiques.

S.H