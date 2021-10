Medjez El Beb – Un groupe de citoyens jette des œufs sur Abir Moussi

La présidente du PDL, Abir Moussi, qui s’est rendue, mardi 5 octobre 2021, à Medjez El Beb, pour inaugurer le local du parti, a été surprise au moment de quitter les lieux par un groupe de manifestants pro Kaïs Saïed, qui ont scandé « dégage » et d’autres insultes à son encontre.

Les manifestants ont procédé à des jets de pierre et d’œufs et scandé des slogans misogynes appelant Abir Moussi à « aller cuire son diner et s’occuper de son mari ».

Les forces de l’ordre ont fait barrage entre supporters de Kaïs Saïed et les militants du PDL sans intervenir.

Abir Moussi a déclaré faire porter la responsabilité de ce qui se passe à l’Etat affirmant que son intégrité physique est menacée.

M.B.Z