TV5MONDE précise : L’article sur le 1,8 million de partisans de Saïed est un faux !

Dimanche 3 octobre 2021 au soir, un détournement d'un article du site d'informations de TV5MONDE vantait une démonstration de force « de plus d'1,8 million de partisans du président Kais Saïed en Tunisie »

La chaîne a souligné, dans un communiqué publié mardi 5 octobre qu’il s'agit d'un faux largement relayé sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook.

« TV5ONDE dément toute implication dans cette fausse nouvelle et proteste vigoureusement contre l'utilisation de son nom, de sa réputation et continue à ne publier que des informations dûment fiables et vérifiées », indique la chaine.

Il convient de noter que le président de la République, Kaïs Saïed, n’a cessé de marteler hier que « 1,8 million de Tunisiens sont sortis manifester dimanche dans toutes les régions de la Tunisie leur soutien aux décisions de la présidence de la République de leur propre initiative et sans être soudoyés », en se basant justement sur cette intox...

M.B.Z