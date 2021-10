Décès de Salem Tekaya

L’ingénieur Salem Tekaya est décédé lundi 4 octobre 2021 à Tunis, a annoncé des membres de sa famille. L’enterrement aura lieu, mardi 5 octobre 2021, au cimetière du Jellaz, après la prière d’El Dhohr, à 13h30. Le cortège funèbre quittera son domicile à La Soukra, à 11h30.

Le défunt était diplômé de l’Ecole supérieure d'électricité (Supelec) en France. Après avoir travaillé en tant qu’ingénieur à Electricité de France (EDF), il retourne en Tunisie pour rejoindra à la STEG en tant que directeur de l’équipement. Il a été aussi un ancien DG de la société SMTE et le PDG des sociétés SEREM et SOCEDA.

Sa fille Rim Tekaya lui a rendu un vibrant hommage dans un statut Facebook :

« L'homme qui a éclairé la Tunisie n'est plus ...

Aujourd'hui un homme d'exception bâtisseur de la Tunisie en silence a été rappelé à son seigneur

Mon père Si Salem Tekaya n'est plus et cela est une immense douleur lancinante et une épreuve par laquelle nous passons tous et toutes

Si Salem Tekaya originaire de Teboulba au Sahel est descendant de Sidi Ali Chebil par sa mère et Sidi Ayech par son père. Il a été un brillant élève lauréat des prix présidentiels ( dit Prix Bourguiba ) au Bac 1ère et 2ème Partie, ( Lycée Sadiki et Lycée de Sousse) envoyé à L'Ecole Sainte Geneviève de Versailles pour les classes préparatoires aux Grandes Ecoles ouvrant ainsi la voie pour ce qui deviendra une tradition familiale. Ingénieur Supelec, après avoir travaillé en France à EDF il décide de rentrer en Tunisie en bâtisseur du silence.

Il a littéralement éclairé la Tunisie : on note à son actif la Centrale de Radés qui éclaire le Grand Tunis, la Centrale de Sousse qui éclaire le Sahel, les ports de plaisance de Sidi Bou Saïd, Monastir, Mahdia, Teboulba, Port El Kantaoui et bien d'autres réalisations telle que l'éclairage des réseaux routiers.

Amoureux de la terre, il a contribué largement du développement agricole, et a été le premier à introduire la culture de l'Olivier dans les années 60 à Béja et au Nord-Ouest.

Homme d'exception, il a toujours été le soutien infaillible de sa famille élargie qu'il prenait en charge depuis ses années d'étudiant de ses proches et de nombreuses personnes qui ont eu la chance de croiser son chemin

Extrêmement discret il aurait été gêné et intimidé par cet hommage que je me dois de lui rendre pour toutes les personnes qui l'on côtoyé, respecté, aimé et chéri.

Adieu mon très cher père bien aimé, je ne dirai pas que tu nous manques car tu vis dans nos cœurs et ceci n'est qu'un Au Revoir

On t'aime à l'infini », lit-on dans ce post Facebook.

Paix à son âme.