A combien sont estimées les pertes de Facebook, suite à sa panne ?

La panne survenue, lundi 4 octobre 2021, sur plusieurs applications détenues par Facebook, à savoir Facebook lui-même, Instagram, WhatsApp et Messenger, a laissé des traces. Pendant près de six heures, les internautes ont été privés de leurs applications favorites.

Mais combien a perdu Facebook pendant cette panne ?

A la clôture de Wall Street, l'action Facebook avait chuté de 4,89% à 326,23 dollars, engendrant une perte de 47,31 milliards de dollars de capitalisation boursière en une seule séance. Depuis ses sommets début septembre, le titre a perdu 15%.

Ainsi, on apprend que Mark Zuckerberg a perdu, quant à lui, plus de 7 milliards de dollars en quelques heures et 19 milliards depuis la mi-septembre, selon un décompte de Bloomberg.

Pour sa part, la société Standard Media Index estime que le réseau social, deuxième plus grande plate-forme publicitaire en ligne au monde, a perdu environ 545.000 dollars par heure de revenus publicitaires pendant la panne, près de 3,3 milliards de dollars.

Notons que la perte de valeur de l'action Facebook n’est pas seulement due à la panne de la veille, mais elle est causée en partie par la diffusion par le quotidien américain New York Times de documents internes à la compagnie, qui révélent que le géant américain place les bénéfices avant la sécurité.

I.N