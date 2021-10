Facebook, Instagram et WhatsApp de nouveau opérationnels

Facebook est de nouveau accessible en Tunisie après la panne générale mondiale qui a été détectée, lundi 4 octobre 2021, aux environs de 17 heures sur plusieurs réseaux sociaux.

A l’heure actuelle la messagerie de Facebook Messenger, WhatsApp et Instagram fonctionnement également avec quelques bugs signalés par les internautes tunisiens.

On rappellera que Facebook a cité, sur Twitter, des « problèmes de réseau » et n’en a pas dit plus sur l'origine de cette panne majeure qui a duré près de six heures.

