Kaïs Saïed assure que 1,8 million de Tunisiens sont sortis manifester dimanche





Le chef de l’Etat a reçu, lundi 4 octobre 2021, la cheffe du gouvernement fraichement nommée, Najla Bouden, au palais de Carthage.

Assurant que 1,8 million de Tunisiens ont manifesté dimanche dans toutes les régions de la Tunisie leur soutien aux décisions de la présidence de la République « de leur propre initiative et sans être soudoyés », Kaïs Saïed a noté qu’aucun responsable – quelle que soit sa position et quel que soit son rang – ne doit décevoir le peuple. (NDLR : le nombre de manifestants, dimanche dernier, a été estimé à 20.000 personnes, sur tout le territoire de la République, d'après un comptage réalisé par des drones, nous affirment des sources policières).

Estimant que le système qui a « volé la volonté du peuple » tente encore de contrôler l’Etat, il a affirmé qu’il n’était sous l’influence d’aucune partie et que sa seule mission était de satisfaire les aspirations du peuple qu’il avait exprimées à plusieurs reprises le 3 octobre, le 25 juillet, et plus tôt le 14 janvier 2011 et le 17 décembre 2010.

« La souveraineté est au peuple tunisien, nous n’interférons dans les affaires de personne et nous ne laisserons personne interférer dans nos affaires (…) Nous mettrons en place le gouvernement (…), et nous hisserons le drapeau tunisien par la volonté du peuple et loin de ceux qui croient qu’ils ont encore une place dans l’histoire (…) De quel coup d’Etat parlent-ils ? (…) Nous continuerons avec la même volonté et avec la même rigueur et la même vision. Nous ne traiterons pas avec ceux qui ont vendu leur patrie (…) Je sais que certains tentent de se faufiler tel un insecte mais ils n’y arriveront pas », a-t-il ajouté.

« Nous ne laisserons pas échapper ces insectes qui guettent le peuple tunisien et la patrie. Nous les poursuivrons (…) Notre peuple a souffert et attend beaucoup de nous. Nous ne pouvons le décevoir. Je suis certain que vous œuvrerez sérieusement afin de concrétiser ces ambitions et ces rêves. La Tunisie est fière car vous êtes la première femme à être à la tête de la présidence du gouvernement. Vous le méritez et je suis sûr que vous allez réussir », a-t-il affirmé en s’adressant à la nouvelle locataire de la Kasbah.

Le chef de l'Etat a également révélé que le gouvernement sera formé loin des attentes et de l'opportunisme de la classe politique et loin de ses ambitions.

Najla Bouden a, rappelons-le, été nommée le 29 septembre par le président de la République pour former le nouveau gouvernement. Aucune date n’a, cependant, été fixée pour désigner ou annoncer les membres de son équipe.

N.J.