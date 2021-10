Association des études bourguibiennes : de Tahar Belkhodja à Ahmed Ounaïes

L’Association des Etudes Bourguibiennes, fondée en 2013 par les fidèles, est initialement présidée par Amor Chadli auquel succédait, à son décès, Tahar Belkhodja.

A la mi-août 2021, Tahar Belkhodja confiait la présidence à Ahmed Ounaïes qui, en acceptant la mission, recueillait l’agrément des membres du Bureau.

En septembre, le nouveau Bureau tenait sa première réunion. Raja Farhat, le secrétaire général, reste volontiers dans l’équipe avec ses compagnons Abdelmajid Karoui et Salem Kilani. Les nouveaux membres sont Fawzia Charfi, Rabaa Ben Achour, Souhayr Belhassen, Abdelaziz Kacem et Salem Mansouri. Tahar Belkhodja et Amor Chadli sont proclamés présidents d’honneur.

Communiqué