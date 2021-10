Huawei Connect 2021 : l’innovation technologique pour sécuriser un monde hyper-connecté





L’équipementier chinois, Huawei, organise sa conférence annuelle HUAWEI CONNECT 2021 en ligne du 23 septembre au 31 octobre. L’édition de cette année a été placée sous le thème : « Dive into Digital » (plongez dans le numérique, ndlr). Marqué par la participation de 200 intervenants dont des visionnaires du secteur, chefs d'entreprise, et experts en technologie de pointe, cet évènement est l’occasion, pour Huawei, de révéler ses perspectives sur les années à venir et les toutes dernières innovations du groupe.

C’est dans ce cadre que le directeur exécutif du conseil d'administration de Huawei, David Wang, est revenu sur l’un des enjeux majeurs sur lesquels travaille l’équipementier depuis quelques années : la sécurité des données.

Évoquant les résultats du dernier rapport Intelligent World 2030 de Huawei, il a avancé que l'infrastructure numérique du futur devrait être hyper sécurisée et fiable pour une circulation des données et une puissance de calcul plus efficaces. En effet, d'ici à 2030, les connexions mondiales dépasseront les 200 milliards, les données mensuelles par utilisateur de téléphone portable seront multipliées par 40 pour atteindre 600 gigaoctets, le volume mondial de calcul général sera multiplié par 10 et les données générées seront multipliées par 23, atteignant pour la première fois le yottabyte.

Pour sécuriser cette hyper connectivité, Huawei a développé l’un des tous premiers dispositifs optiques convergents du secteur : H-OTN. Celui-ci prend en charge les technologies hard pipe et présente une architecture OTN point à multipoint (P2MP) innovante pour les réseaux d'accès permettant non seulement de garantir une sécurité à 100%, mais aussi de réduire la latence d'au moins 60%.

Le vice-président Corporate Communications de Huawei, Karl Song, a, pour sa part, détaillé les engagements de l’équipementier envers le continent africain. Il a annoncé, dans ce sens, que 150 millions de dollars seraient alloués par le géant de la technologie pour exécuter des programmes de montée en compétences inédits et soigneusement concoctés au profit de 1,5 million de personnes, de nationalités africaines, entre autres.

Il a évoqué, également, la nécessité d’améliorer des infrastructures, la e-agriculture, la décarbonation du bilan énergétique, à travers la technologie, notant l’attachement de Huawei à travailler main dans la main avec les autorités de tutelle, les secteur privé et public afin d’offrir à l’Afrique les outils technologiques nécessaires à son développement ; Cloud, 5G et intelligence artificielle, entre autres.

« Nous sommes présents en Afrique depuis plus de 20 ans, et nous nous sommes engagés à promouvoir le développement des communautés locales », a-t-il affirmé rappelant que Huawei a contribué à l’amélioration de la connectivité dans 28 pays du continent.

D'après communiqué