Nadia Akacha : La Tunisie restera au dessus de tous !

Après des semaines de silence, la cheffe du cabinet présidentiel Nadia Akacha, a publié un statut pour commenter les dernières manifestations de soutien au président de la République, Kaïs Saïed et les mesures exceptionnelles qu’il avait décrétées.

«Quoi qu’ils fassent et peu importent leurs crimes et leur dénigrement, la Tunisie restera au dessus de tous ! Elle restera dans nos cœurs et nous la servirons matin et soir et même le dimanche», mentionne Nadia Akacha, brièvement, sur sa page Facebook.

La cheffe de cabinet a fait accompagner son statut par des photos de jeunes offrant des fleurs aux forces de l’ordre, et d’autres nettoyant les rues après les manifestations.

Des milliers de manifestants sont sortis ce dimanche 3 octobre 2021 exprimer leur soutien au président de la République et à ses décisions. Des manifestations ont été organisées dans plusieurs villes du pays dont Tunis, Sousse, Sfax, Kasserine, Gabès...

S.H