Manifestations : Le SNJT met en garde les journalistes

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a rendu public un communiqué ce dimanche 3 octobre 2021, détaillant une série de recommandations aux journalistes pour assurer la couverture des manifestations dans le territoire tunisien.

Le syndicat a appelé les journalistes à faire preuve d’objectivité dans la transmission des informations et de faire en suivant les recommandations de l’unité d’observation. Il les a, également, invité à documenter les agressions.

Le SNJT a appelé les journalistes à bien préparer les couvertures et mettre les dossards et les brassards et de présenter leurs cartes professionnelles sur demande. Il est, également, recommandé de ne pas se positionner entre les manifestants et les sécuritaires et de se tenir loin des rassemblements dangereux, tout en évitant la présence parmi les manifestants pour éviter les réactions négatives en cas de tension.

Le syndicat préconise, aussi, le travail en groupe, d’éviter de réunir sa qualité de journaliste et de manifestant, tout en veillant à utiliser des caméras adéquates dotées d’un zoom pour s’éloigner des zones de danger.

S.H