Karima Bardaoui : Aucune intention d’annuler le Sommet de la francophonie ou de changer le pays hôte !

La porte-parole du Sommet de la francophonie, Karima Bardaoui, a démenti les informations relayées sur une éventuelle annulation de l'événement ou du changement du pays hôte.

Mme Bardaoui, qui se trouve actuellement sur les lieux de l'événement (île de Djerba), a assuré, jeudi 30 septembre 2021, que les rumeurs, selon lesquelles l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) serait déterminée à retirer le sommet à la Tunisie, étaient « dépourvus de tout fondement ».

Et d’affirmer que les préparatifs de la XVIIIème édition du sommet, prévu les 20 et 21 novembre, avancent à grands pas.

« Une délégation technique de l'OIF se trouve actuellement à Djerba pour constater de visu l'avancement des travaux d'aménagement des espaces devant abriter cet événement », a-t-elle soutenu, en notant que des réunions se sont tenues pendant trois jours (les 28,29 et 30 septembre 2021).

Karima Bardaoui a également rappelé que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, est attendue dans les prochains jours à Tunis pour s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs.

En effet, le président de la République Kaïs Saïed et la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie Louise Mushikiwabo ont eu un entretien téléphonique, le 29 septembre 2021, lors duquel ils ont discuté de l’organisation du Sommet de la Francophonie. Mme Mushikiwabo avait promis, à cette occasion, de se rendre en Tunisie prochainement, selon le communiqué de la présidence de la République.

Certains médias avaient rapporté que Mme Mushikiwabo souhaiterait retirer à la Tunisie l’organisation du Sommet de la francophonie, à cause du retard dans l’organisation et la « disparition » de 7,5 millions d’euros, non-expliquée par la partie tunisienne. Ils ont évoqué des sources proches de l’organisation qui auraient affirmé que l’OIF se verrait bien reprendre aux Tunisiens l’organisation du sommet et que deux options seraient envisagées : l’annulation de l’événement et un changement de pays hôte.

L’île de Djerba devrait abriter le sommet à la fin du mois de novembre. L’édition 2021 aura pour thème : « Connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ».

I.N avec Tap