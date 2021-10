Maher Medhioub : Aucun individu, quelle que soit l’ampleur de ses illusions de grandeur, n’a le pouvoir de confisquer la légitimité des élus !

Le député du mouvement Ennahdha et assesseur du président du Parlement chargé de la communication, Maher Medhioub, a affirmé que les élus restent attachés à leur légitimité et leurs fonctions législatives et de contrôle.

Dans un communiqué du 1er septembre 2021 adressé au peuple, le député a affirmé qu’aucun individu, quelle que soit l’ampleur de ses illusions de grandeur, n’a le pouvoir de confisquer la légitimité des élus ou de bloquer l’exercice de leurs prérogatives au temps du numérique.

Ainsi, Maher Medhioub a fait allusion à la possibilité de tenir des plénières et des réunions du bureau de l’ARP et de ses commissions à distance.

« Nous possédons les mécanismes constitutionnels, juridiques et techniques permettant de défendre notre légitimité, notre institution, et les valeurs de la République tunisienne, pour lesquelles se sont sacrifiés les martyrs », a-t-il écrit.

Par ailleurs, Maher Medhioub a estimé que des campagnes incitant à une confrontation entre les forces armées et policières et les députés sont en train d'être menées.

S.G