Kaïs Saïed à Najla Bouden : Je suis certain que vous réussirez votre mission !

Le chef de l’Etat Kaïs Saïed a reçu aujourd’hui, jeudi 30 septembre 2021, Najla Bouden la chargée de la formation du nouveau gouvernement, indique un communiqué de la présidence paru ce soir.

« Vous êtes entrée dans l’histoire et le monde entier est en train de parler de la première femme cheffe de gouvernement. Nous faisons l’histoire ensemble et nous continuerons à écrire une nouvelle histoire pour la Tunisie. C’est un honneur pour la Tunisie et pour la femme tunisienne […] Je suis certain que vous réussirez cette mission que vous avez acceptée », a-t-il déclaré à l’adresse de la nouvelle cheffe du gouvernement.

Au sujet de la nouvelle équipe gouvernementale, Kaïs Saïed a souligné : « Nous n’accepterons pas que quiconque s’ingère dans nos décisions […] Les choix se baseront sur le patriotisme et la capacité de réalisation, loin de ceux qui ont vampirisé les Tunisiens ». Il ajoute : « Nous ne céderons à aucun chantage ou intimidation et ceux qui veulent faire du sabotage seront face à un mur épais qui s’abattra sur ceux ».

Le président de la République Kaïs Saïed a décidé, hier 29 septembre 2021, de désigner Najla Bouden pour former le gouvernement. Cette décision a été prise selon l’article 16 du décret présidentiel 117 relatif aux mesures exceptionnelles.

R.B.H