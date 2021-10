La « stoufida » du consul de Tunisie à Pantin, Mohamed Habib Sassi

Le rapport supposé être confidentiel envoyé par le consul de Tunisie à Pantin (Paris) Mohamed Habib Sassi à sa hiérarchie circule actuellement sur les réseaux sociaux tunisiens. Un vrai rapport de délation (communément appelé stoufida) comme cela se faisait à l’époque du régime policier.

Le consul relate ainsi ce qui s’est passé samedi 25 septembre devant le consulat à Pantin, à savoir une manifestation à laquelle ont participé un certain nombre d’opposants au président Kaïs Saïed.

Mohamed Habib Sassi relate par le détail ce qui s’est passé et révèle une à une l’identité des participants en les qualifiant tous de « dénommés ». Ne se suffisant pas d’indiquer ce qu’a fait chacun des participants et les interviews qu’ils ont données, le consul brasse plus large en donnant des détails sur leur appartenance politique et même de qui ils sont proches en France.

Joli le nouveau travail de notre consul qui gagnerait à changer de dénomination pour devenir « délateur de Tunisie à Pantin ».

R.B.H