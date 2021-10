La Tunisie invitée d’honneur au Salon Pollutec 2021

La Tunisie sera le "Pays Invité d’Honneur" de la session 2021 du salon professionnel de l’environnement "Pollutec", qui se tiendra du 12 au 15 octobre 2021 à Eurexpo, à Lyon.

Ce choix représente un témoignage édifiant sur le potentiel significatif dont dispose le pays à la faveur de son emplacement stratégique, des facilités d’échanges commerciaux avec ses voisins Européens et Africains et du niveau de la qualité de son offre exportable de produits et services, dédiée au secteur "Environnement – Energie".

Le Centre de Promotion des Exportations tunisien « Tunisia Export » (organisme public, sous tutelle du ministère du Commerce et du Développement des exportations), en étroite collaboration avec la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI), marqueront leur présence à ce grand rendez-vous à travers l’accompagnement d’une douzaine d’entreprises privées qui exposeront leur savoir-faire sur le pavillon national labellisé « Tunisia, Green Business », situé au Hall 4 (stand n°H100).

L’offre tunisienne représentée au salon, rehaussée par la présence de six startups innovantes, sera diversifiée et compétitive, s’accommodant, avec les besoins de la communauté internationale des affaires notamment, en Afrique sub-saharienne, dans la région Mena et en Europe.

Les Startups tunisiennes présenteront, exclusivement, dans le cadre du "Forum Afrique" (Hall 4), le mardi 12 octobre 2021 à partir de 15h00, leurs solutions innovantes à travers des sessions de Pitchs.

D’après communiqué