88 élus comptent forcer l'accès à l'ARP !

Un groupe de députés a annoncé qu’il allait se rendre le 1er octobre 2021 à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) dans le but de reprendre les activités parlementaires.

Ce groupe, comportant initialement 72 noms, a affirmé son opposition totale aux mesures exceptionnelles du décret n°117 du 22 septembre 2021 et émanant du président de la République. « Nous considérons ses mesures comme un coup contre la légitimité constitutionnelle et le processus démocratique, une atteinte aux libertés et aux lois en vigueur et un suicide politique menaçant l’Etat et l’unité du peuple », lit-on dans un communiqué émanant des députés à la date du 29 septembre 2021.

Le député Al Karama, Abdellatif Aloui a écrit, à la date du 29 septembre 2021, sur son profil Facebook : « Ceci est une liste préliminaire. D’autres noms seront ajoutés et les noms en double seront supprimés ».

Mise à jour à 12:00

Au cours du 30 septembre 2021, le député Yadh Elloumi a publié une liste mise à jour des députés qui participeront à la chose. La liste comporte 88 signataires.

Les élus ont appelé le président de la République à réinstaurer l’application de la Constitution et à opter pour le dialogue avec les acteurs politiques et sociaux.

« Nous déclarons notre résistance franche et ferme, à travers toutes les formes démocratiques, à ces mesures exceptionnelles qui représentent une menace pour la République et les acquis de la démocratie », poursuit le communiqué.

Les 89 élus ont, également, appelé l’ensemble des députés à reprendre l’activité parlementaire à partir du 1er octobre 2021 afin d’élaborer une feuille de route permettant de sortir de la crise, garantissant, ainsi, la concrétisation de la Constitution légitime et unique et du règlement intérieur de l’ARP.

Le communiqué a précisé que les 88 signataires comptent organiser une réunion des membres de l’ARP qui portera sur la tenue d’élections législatives anticipées.

Enfin, les 89 députés ont appelé les forces patriotiques et civiques à lutter contre la dictature et à défendre le processus démocratiques et les institutions de l’Etat afin de garantir leur unité et souveraineté.

A noter que la liste publiée le 29 septembre 2021 comporte les noms de députés du parti Qalb Tounes tels que Oussama Khlifi et Samira Chaouachi, de députés du mouvement Ennahdha dont on nommera Imed Khemiri, Seyed Ferani et Jamila Ksiksi, des indépendants (Yadh Elloumi et Issam Bargougui) et le député du Bloc National (ex Tahya Tounes) Ayachi Zammel.

Ce dernier a expliqué, dans une déclaration accordée à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) à la date du 30 septembre 2021, que le reste des députés pouvaient se joindre à leur cause, en attendant des éclaircissements quant à la position des députés d’Attayar.

S.G