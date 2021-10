Ce que la présidence n'a pas révélé sur l'entretien Saïed-Merkel

La chancelière allemande Angela Merkel a souligné, lors de son entretien téléphonique tenu aujourd’hui avec le chef de l’Etat Kaïs Saïed, que « le retour à la démocratie parlementaire en Tunisie, dans le cadre d’un dialogue avec l’ensemble des acteurs politiques était essentiel », selon son porte-parole Steffen Seibert cité par l’agence de presse Reuters.

Angela Merkel a souligné, lors de son entretien, « l'importance de l'acquis démocratique pour la stabilité et le bien-être du pays » précisant que l’entretien avec Kaïs Saïed a porté sur « la situation politique intérieure en Tunisie et les relations bilatérales » et rendant hommage aux « réalisations démocratiques de la Tunisie dans le passé ».

Un appel totalement occulté dans le communiqué de la présidence tunisienne qui se contente d'évoquer, laconiquement, un entretien autour de « la relation bilatérale entre les deux pays et l’appui allemand à la Tunisie ».

Kaïs Saïed avait décidé, en effet, de geler les travaux du Parlement depuis le 25 juillet dernier estimant qu’il « représente un danger pour l’Etat ». Le 22 septembre courant, Kaïs Saïed a d’ailleurs annoncé qu’il continuait à suspendre le Parlement ainsi que tous les avantages et primes accordés à ses membres et continuer à lever l’immunité parlementaire sur les députés.

L’Allemagne avait déjà exprimé sa préoccupation face aux mesures unilatérales de Kaïs Saïed. Le 26 septembre, le porte-parole du ministère fédéral des Affaires étrangères dans la région MENA, Dennis Kumetat, a posté un tweet, dans lequel il a considéré « qu’il y a un besoin urgent pour la mise en place d’un nouveau gouvernement et d’une feuille de route pour une réforme constitutionnelle décisive ». Il a ajouté qu’il « faut respecter la primauté de la loi et le rôle du Parlement ».

S.T