Le bloc d’Ennahdha appelle à la réunion du bureau de l’ARP

Le bloc du mouvement Ennahdha a rendu public un communiqué à la suite de sa réunion, ce mercredi 29 septembre 2021, consacrée aux principaux développements sur la scène nationale, notamment le décret présidentiel 117 appelant le président de l’ARP et le bureau à se réunir pour prendre les mesures nécessaires à la reprise de l’institution parlementaire conformément aux dispositions de la Constitution.

Le bloc a exprimé sa préoccupation face à la tournure des évènements depuis le 25-juillet, considérant que le décret 117 constitue un véritable blocage de la Constitution et une tendance claire vers l’autocratie et un renversement de la légitimité constitutionnelle et du processus démocratique.

Il a, également, fait part de son refus de principe de voir tous les pouvoirs réunis entre les mains d’une seule personne dans le but d’imposer des choix bien déterminés, sans le moindre contrôle.

Le bloc parlementaire islamiste a appelé toutes les composantes nationales à serrer les rangs et à unir les forces, loin des tiraillements, afin de défendre les valeurs républicaines et protéger le pays des dangers qui le guettent.

D’autre part, il a exprimé son rejet des procès militaires pour les civils, tout en appelant à l’annulation des assignations à résidence de certains députés et anciens ministres

S.H