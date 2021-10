Renouant avec la rentabilité, Ami Assurances expose son plan stratégique et ses ambitions

Présenter la situation réelle de la société et les avancés du plan stratégique de restructuration lancé en 2018, avant la prochaine augmentation de capitale, été l’objet de la communication financière tenue par Ami Assurances (Assurances Multirisques Ittihad), mardi 28 septembre 2021, présidée par Habib Ben Hadj Gouider et animé par son DG Mohamed Skander Naija.

En effet, l’évènement a été une occasion pour mettre en lumière les efforts déployés depuis 2018 pour redresser la barre et renouer avec le bénéfice. Ainsi, M. Naija a souligné « les efforts déployés par les agents sur les trois dernières années et qui ont permis de revoir stratégie d’assurance automobile, d’améliorer la qualité du portefeuille et d’être plus rentable ».

Le DG a noté l’achèvement de la première phase du plan stratégique 2018-2025 et le lancement de la deuxième phase du plan : un développement plus ambitieux et beaucoup plus rentable, fruit de la restructuration de l’assurance automobile et d’une diversification.

La compagnie a ainsi développé l’assurance vie avec la BNA, son actionnaire de référence et son partenaire en banque assurance, pour servir l’ensemble du réseau de la banque (plus de 200 agences), avec l’assurance vie pour les crédits mais en lançant à partir 2022 une panoplie d’autres produits élaborés avec la banque notamment l’assurance vie-retraite, l’assurance vie sur le découvert de banque, l’assistance, … .

En outre, Ami Assurances mettra aussi à profit son réseau d’agents généraux (plus de 120 agents), qui proposeront désormais, en plus de l’assurance automobile, à leurs clients actifs (plus de 400.000), des assurances-habitation, des assurances-accident, des assurances-vie, etc.

D’ailleurs, le président du Conseil d’administration, Badreddine Ouali, qui est intervenu à distance, a souligné l’importance du développement de la bancassurance entre Ami Assurances et la BNA Bank pour les deux entreprises et sur son apport sur la rentabilité des deux entreprises. Il a profité de l’occasion pour rappeler les principales étapes de la transformation de la compagnie l’ayant amenée à renouer avec les bénéfices en 2020 et à envisager l’avenir avec sérénité.

2020 en chiffres

Il faut dire que 2020 a été marquée par une activité réduite. Ceci dit, la compagnie a renoué avec les bénéfices grâce à la baisse des charges de sinistres de 28%. Ce repli est imputable majoritairement aux travaux d’amélioration de la qualité de portefeuille initiée depuis 2018. La baisse des charges de sinistres en 2020 est expliquée aussi par celle de la branche automobile en raison partiellement du contexte du Covid-19 et son impact sur les restrictions des déplacements.

Le résultat des placements a lui atteint 13,1 millions de dinars (MD) en 2020, contre 10,6 MD en 2019, soit une croissance de 23%.

Malgré la baisse des primes, l'exercice 2020 a dégagé un résultat bénéficiaire de 0,6 MD contre un déficit en 2019 de 29,9 MD. « Une évolution imputable à la forte discipline de gestion des risques, à la rigueur opérationnelle et à l’optimisation des rendements des placements », a estimé le DG.

Plan de développement stratégique

Ce résultat représente le fruit du plan de développement mis en place par AMI Assurances et qui a été entamé en 2018. Ce plan repose sur six principaux axes. Le premier est la baisse des sinistres automobiles et la maitrise de leurs coûts. Il consiste en l’amélioration de la qualité de portefeuille à travers une politique de souscription rigoureuse, la mise en place d’un système de scoring basé sur des critères quantitatifs et qualitatifs permettant de sélectionner les segments les plus rentables, et la maitrise des coûts des sinistres en développant les transactions à l’amiable et la prise en charge directe des réparations.

Le deuxième axe est la hausse des primes moyennes dans la branche automobile. Il prévoit la révision de la tarification à la hausse pour converger vers la moyenne du marché, pour assurer une meilleure rentabilité de la branche automobile et pour instaurer une sélectivité par le prix, ainsi que la proposition de garanties d’assurance complémentaires permettant l’enrichissement des contrats et une meilleure couverture des clients.

Le troisième axe est le développement de la bancassurance et ce, à travers la promotion et la commercialisation des contrats d’assurance par le biais du réseau bancaire de la BNA et le lancement d’une offre dédiée aux clients de ladite banque, outre l’optimisation de la synergie entre AMI Assurances et la BNA.

Le quatrième axe est le développement des autres branches non-vie à travers le réseau d’agents généraux et le réseau des courtiers. Pour ce faire, la compagnie compte lancer des nouvelles offres packagées en IRDS & Transport et en Assurance Santé destinées aux particuliers, aux professionnels et aux petites entreprises. Aussi, AMI Assurances prévoit la mise en place de partenariats avec des courtiers pour mieux servir les grandes et moyennes entreprises sur l’ensemble de leurs besoins en assurance.

Le cinquième axe porte sur la maîtrise des frais généraux à travers la renégociation des contrats de prestation, la rationalisation des locaux d’exploitation et la croissance maîtrisée des différentes charges d’exploitation. Au final, le sixième axe concerne l’optimisation des placements par une meilleure gestion des placements et une stratégie de placement axée sur les BTA, les emprunts obligataires et les dépôts à terme.





Renforcement des fonds propres

Afin de renforcer les fonds propres de la compagnie, améliorer les ratios règlementaires et financer le plan de transformation, le Conseil d’administration de la compagnie a mis en place un plan de recapitalisation de 185 MD réparti comme suit :

Emission de 35 MD de titres participatifs réservée à la BNA et réalisée fin 2018 ;

Incorporation de réserves à hauteur de 17,8 MD décidée par l’AGE du 5 juin 2020 et réalisée fin 2020 ;

Emission de 40 MD de titres participatifs réservée à la BNA décidée par l’AGO du 5 juin 2020 et qui devrait être réalisée fin 2021 ;

Augmentation de capital en numéraire de 92,8 MD (dont 46,4 MD de prime d’émission), décidée par l’AGE du 25 décembre 2020.

Cette opération de près 93 MD représente une des plus grosses augmentations de capitale en Tunisie, a affirmé le DG de la compagnie. Elle sera menée par les intermédiaires en Bourse BNA Capitaux et Maxula Bourse.

Modalités de l’augmentation de capital

Le capital social de la compagnie sera augmenté de 46.408.054 dinars par l’émission de 46 408 054 actions nouvelles de nominal 1 dinar à raison de 77 actions nouvelles pour 68 actions anciennes au prix de 2 dinars l’action (1 dinar de valeur nominale et 1 dinar de prime d’émission). L’opération porte ainsi sur un montant global de 92,8 millions de dinars. Les nouvelles actions porteront jouissance à partir du 1er janvier 2021.

La souscription aux actions nouvelles émises en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible que réductible à raison de 77 actions nouvelles pour 68 actions anciennes et ce, du 22 septembre 2021 au 14 octobre 2021.

Passé le délai de souscription qui sera réservée aux anciens actionnaires pour l’exercice de leur droit préférentiel de souscription et au cas où les souscriptions n’atteignent pas la totalité de l’augmentation du capital social, les actions nouvelles non souscrites seront mises à la disposition du public et ce, du 18 au 22 octobre 2021.

Perspectives

Côté perspective, le management d’Ami Assurances table sur une croissance annuelle moyenne de 10% du chiffre d’affaires de la compagnie en passant de 144,1 MD en 2020 à 235,5 MD en 2025, selon le Business Plan 2020-2025 présenté.

Cette évolution sera accompagnée d’une baisse significative de la contribution de la branche Automobile. Son poids dans le chiffre d’affaires passera de 91% en 2020 à 71% en 2025.

Grâce à l’apport de l'augmentation de capital de 93 MD et celui des titres participatifs pour 40 MD en 2021, la marge de solvabilité devrait être en conformité avec celle exigée par le CGA (Comité général des assurances) et ce, à partir de l’exercice 2024. L’apport de ces opérations permettra également de respecter le taux de couverture minimal des provisions techniques à partir de l’exercice 2022 pour s’établir à 102%.

Quant au résultat net, il devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 113% en passant de 0,76 MD cette année à 27,2 MD en 2025.

Soutien des actionnaires de référence

Notons que les membres du Conseil d’administration représentant les actionnaires de référence (UGTT, le Groupe BNA et HBG Holding) sont intervenus lors de la communication financière pour confirmer leur soutien à l’augmentation de capital. Conscients du potentiel de la société et de l’avancement de la mise en œuvre de son plan stratégique, ils ont réitéré leur appui à ce plan et leur soutien à sa concrétisation.

« Cette communication financière a été organisée pour exprimer notre satisfaction suite au retour au bénéfice et pour annoncer notre ambition et notre volonté de relever le challenge et être plus rentable dans les cinq prochaines années », a martelé Mohamed Skander Naija, dans une déclaration à Business News.

I.N avec communiqué