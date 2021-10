Ghazi Chaouachi : le président n’a pas suspendu la Constitution, il l’a abrogée !

Le secrétaire général du parti Attayar, Ghazi Chaouachi, a affirmé que les mesures annoncées par le président de la République ne signifient pas la fin du processus démocratique en Tunisie. « Nous sommes en dehors du champ d’application de la Constitution et de la légitimité constitutionnelle. Il s’agit d’une situation transitoire », a-t-il ajouté.

A l’occasion de son passage du 29 septembre 2021 sur les ondes de la radio Shems Fm, Ghazi Chaouachi a affirmé que le président n’a pas suspendu la Constitution, il l’a abrogée.

« Il a le pouvoir d’intervenir dans n’importe quel secteur tel que la justice et la liberté de presse. Ceci peut conduire à des atteintes aux premier et deuxième chapitres et toutes les dispositions de la Constitution… Le président refuse le dialogue et la participation des acteurs politiques. Il se considère comme le seul à pouvoir parler au nom du peuple. Ceci n’est pas admissible en temps de démocratie ! », a-t-il expliqué.

Ghazi Chaouachi a, également, considéré que l’expulsion et le rejet des partis politiques signifient l’instauration d’une dictature. « Les partis politiques expriment les opinions du peuple. Ils doivent répondre aux attentes de ce dernier », a-t-il estimé.

Le politicien a, aussi, souligné le rôle de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) tout au long de l’histoire de la Tunisie. « Nous avons proposé la création d’une autre coalition civique par l’UGTT qui collaborera avec la nôtre… La centrale syndicale s’est dite en faveur de cette proposition… Nous attendons de connaître la position de l’Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA) et de l’Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (UTAP) », a-t-il révélé.

Ghazi Chaouachi a appelé le président de la République à réinstaurer le processus démocratique et constitutionnel. « Si les attentes concernent la révision de la Constitution et du système électoral, ceci doit se faire à travers le dialogue… De même pour la tenue d’élections anticipées… Ceci doit s’opérer dans le cadre de la collaboration et du dialogue », a-t-il affirmé.

Par la suite, Ghazi Chaouachi a évoqué la possibilité de la reprise de l’activité parlementaire durant une période limitée et afin d’exécuter certaines tâches telles que l’élaboration d’une nouvelle loi électorale.

« C’est la première fois dans l’histoire de la Tunisie que le pays n'a pas de gouvernement… L’Etat est négligé. Je tiens le président de la République comme responsable de cette situation », a-t-il ajouté.

Ghazi Chaouachi a rappelé qu'Attayar avait soutenu l’annonce de l’application de l’article 80 de la Constitution afin de faire du 25 juillet 2021 une occasion de bâtir un nouveau pays et de lutter contre la corruption.

« Le peuple n’a pas appelé le président à abroger la Constitution et à changer le régime politique ! Il a prouvé que ses priorités portaient sur la monopolisation des pouvoirs », a-t-il insisté.

Par ailleurs, Ghazi Chaouachi a déploré l’entêtement de Rached Ghannouchi. « Il devrait démissionner et reconnaître qu’il a failli à ses responsabilités de président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) afin d’apaiser les tensions… Il n’aurait pas dû se présenter comme candidat à la présidence de l’ARP puisqu’il faisait l’objet de controverse ! », a-t-il affirmé.