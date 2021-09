La Cour d’appel de Kairouan confirme le verdict émis contre Mohsen Aïfa

La Cour d’appel de Kairouan a confirmé le verdict, émis par le Tribunal de première instance de Kairouan, dans l’affaire d’escroquerie à l’encontre de l’astrologue Mohsen Aïfa. C’est ce qu’a précisé le porte-parole de Cour la d’appel de Kairouan, Riadh Ben Hlima, mardi 28 septembre 2021, dans une déclaration à Business News.

Mohsen Aïfa avait écopé, le 5 août 2021, avec son complice, de deux ans de prison ferme. Depuis, il est en train de purger sa peine. M. Ben Hlima a noté que l’affaire a été requalifiée en complicité mais que le verdict demeure inchangé.

Pour sa part, Khmaies Kefi, l’avocat de M. Ifa, avait soutenu dans une déclaration à Mosaïque Fm qu’il fera un pourvoi en cassation.

Riadh Ben Hlima a indiqué que l’affaire remontait à 2018, où la victime, originaire de la région de Haffouz (gouvernorat de Kairouan) était venue consulter l’astrologue. Ce dernier lui a affirmé qu’il avait vu dans sa boule de cristal qu’il disposait d’un trésor dans sa maison et l’a orienté vers son complice, le deuxième prévenu, originaire de Hajeb El Ayoun (gouvernorat de Kairouan). Ce dernier a trouvé une jarre d’or et fait miroiter à la victime qu’elle possédait plus et que s’il voulait en disposer, il fallait rémunérer ses services à hauteur de 280.000 dinars, la victime a alors vendu tous ses biens. N’ayant pas eu accès au trésor, la victime a porté plainte.

Notons aussi que, selon M. Ben Hlima, Mohsen Aïfa avait des antécédents judiciaires en escroquerie depuis 1996.

