Rafik Abdessalem s'attaque aux médias hostiles à Ennahdha





Le dirigeant au sein du mouvement islamiste Ennahdha, Rafik Abdessalem, s’est attaqué, mardi 28 septembre 2021, aux médias tunisiens hostiles à son parti.

Dans un statut publié sur sa page Facebook, il a avancé que les médias conduisaient une campagne acharnée contre le mouvement islamiste en en faisant, ainsi, l’unique problème en Tunisie.

La brutalité dirigée contre ceux qui ont quitté le parti prouve, selon Rafik Abdessalem, que les médias n’ont d’autre cible qu’Ennahdha et veulent s’y attaquer sous tous les angles.

« Le verdict est clair et est prêt : annoncer la mort d’Ennahdha », a-t-il ajouté notant que « ces aspirations malades sont bien plus éloignées à atteindre que les étoiles ».

« Ennahdha est un phénomène socio-politique ancré dans la société tunisienne, quelle que soit l’identité de son leader et qu’il soit au pouvoir ou pas », a-t-il avancé notant que plus Ennahdha est visé plus il se renforce.

Soulignant qu’Ennahdha est une partie de la Tunisie et que le parti est capable de se réinventer, Rafik Abdessalem a assuré que « celui qui parie sur une Tunisie sans Ennahdha est comme celui qui parie sur une Tunisie sans partis et sans organisations ».





N.J.