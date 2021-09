Zied Laâdhari appelle à un nouveau modèle de gouvernance

Invité de Hadith Essa3a du mardi 28 septembre 2021 sur Express FM, l’ancien dirigeant du mouvement islamiste Ennahdha, Zied Laâdhari, est revenu sur la situation actuelle du pays, notamment économique. Il a, dans ce sens, tiré la sonnette d’alarme assurant que le modèle de gouvernance devrait être impérativement repensé.

Rappelant que le pays n’a ni de temps à perdre ni de ressources à gaspiller, il a souligné la nécessité de créer un nouveau paysage politique « sensé », doté d’une vision constructive et capable de prioriser et satisfaire les revendications et besoins de la population.

Il a avancé que les batailles politiques et litiges au sein des partis exclusivement centrés sur le positionnement sur la scène politique, conjugués à une organisation administrative archaïque étaient à l’origine des dysfonctionnement observés et le blocage de certains projets vitaux.

Zied Laâdhari a évoqué, dans ce sens, la digitalisation de l’administration tunisienne et le projet d’amélioration du climat de l’investissement qui n’ont pu aboutir en dépit de la disponibilité des textes règlementaires et des financements nécessaires à leur mise en œuvre, notant que le maintien de ce modèle de gouvernance est devenu intolérable.

Appelant à une lecture objective de la dernière décennie, il a fait savoir que la capacité de la Tunisie à monter et réussir des projets s’était largement dégradée en l’absence de la notion de continuité de l’Etat.

N.J.