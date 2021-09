Mahjoub Ouni - L’administration d’un vaccin de type différent pour la troisième dose stimulerait l'immunité

L’administration d’un vaccin anti-Covid-19 en troisième dose différent de celui reçu en première et deuxième doses augmenterait l’immunité et n’engendrait pas de complications, a assuré, mardi 28 septembre 2021, Mahjoub Ouni, le virologue et membre de la commission scientifique.

Dans une déclaration à la Tap, le professeur en microbiologie a indiqué que l'utilisation d’un vaccin de type différent pour la troisième dose que celui reçu par les vaccinés dans la première et deuxième doses contribueraient à l'acquisition d'anticorps protéiques qui stimuleraient l'immunité, soulignant l’efficacité de ce procédé et écartant tout danger.

Dr Ouni a profité de l’occasion pour préciser que la réunion de la commission scientifique, prévue mardi 28 septembre 2021, devrait débattre de l’opération de vaccination de la troisième dose, en étudiant notamment le type de vaccin à administrer aux personnes âgées de plus de 50 ans et de ceux souffrants de maladies chroniques et d’immunodéficience, outre les Tunisiens résidents à l’étranger ou ceux qui comptent voyager à l’étranger, et qui ont reçu des vaccins non-reconnus par les pays qu’ils vont rejoindre.

I.N