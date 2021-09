Jerandi à l’ONU : Les mesures de Saïed permettent d’instaurer une démocratie, véritable et saine en Tunisie

« L'instauration d'une démocratie, véritable et saine, en Tunisie a été entamée, via la prise d’une batterie de décisions et de mesures exceptionnelles par le président de la République Kaïs Saïed, afin de corriger la trajectoire de la transition démocratique pour qu’il puisse répondre à la volonté unique du peuple et à ses aspirations légitimes à un système garantissant sa souveraineté, ses droits, ses libertés et sa dignité », a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Tunisiens résidents à l’étranger, Othman Jerandi, lors de son intervention, le 27 septembre 2021, dans le débat de haut niveau lors de la 76ème session de l’assemblée générale des Nations-Unies.

M. Jerandi a profité de son discours pour assurer qu’« il n’y aura pas de retour sur le choix de la démocratie et que les droits de l’Homme, les libertés générales et individuelles sont garantis au sein d'institutions fondées sur la suprématie des lois et les principes de bonne gouvernance ».

Et de soutenir que « la construction d'un Etat stable accueillant tous ses citoyens sur le même pied d'égalité est une condition sine qua non pour l'établissement de la paix sociale, pour la réalisation du développement durable et pour le respect des droits de l'Homme, ce qui le qualifie également pour jouer son rôle au niveau international dans la réalisation de la paix et de la sécurité internationales ainsi que de la pérennité et le respect des valeurs universelles communes aux droits de l'Homme ».

Le ministre a également indiqué que la Tunisie poursuivra son rôle influent dans son environnement immédiat et régional, en apportant soutien et assistance aux frères Libyens pour qu’ils achèvent le processus politique entamé.

I.N