La France va réduire le nombre de visas octroyés aux Tunisiens





La France envisage de durcir les modalités d’octroi des visas aux Tunisiens, a fait savoir le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal sur Europe 1 le 28 septembre 2021.

Il a expliqué cette décision par le manque de coopération du gouvernement tunisien sur les dossiers d’obligation de quitter le territoire français, rappelant que la France a adopté en 2018 une nouvelle politique migratoire.

« Certains pays refusent de délivrer des laisser-passer consulaires qui permettent d’éloigner une personne et de la reconduire dans son pays d’origine », a-t-il affirmé.

Cette décision concerne, également, l’Algérie et au Maroc. Selon la radio, la baisse serait de 30% pour la Tunisie et de 50% pour l'Algérie et le Maroc, en prenant 2020 comme année de référence.

N.J.